غلق وتشميع معمل ألبان في الشرقية لمخالفة الاشتراطات الصحية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، أسفرت عن ضبط معمل ألبان مخالف.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، لضمان وصول غذاء آمنا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط معمل ألبان مخالف للاشتراطات الصحية

وتم خلال الحملة مداهمة عددا من المنشآت الغذائية، وتبين وجود معمل لتصنيع منتجات الألبان، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمكنت الحملة من غلق وتشميع المعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما تمثله هذه المنشأة من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط 2000 لتر لبن، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام 400 لتر لبن غير صالح، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، كما تم سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة ههيا.

استمرار الحملات المكثفة على الأسواق

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.