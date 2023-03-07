تجهيز 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات تعبئة 5 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بمحافظات الدلتا، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له، مشيدا بدور مؤسسة مصر الخير في تقديم خدمات ومساعدات للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، وكذلك الدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف، مؤكداً أن الحملات الخيرية تُساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

توفير 5 آلاف كرتونة أغذية

من جانبه أشار رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير إلى أنه تم توفير 5 آلاف كرتونة مواد غذائية وزن 12 كيلوجراما عبارة عن (أرز - سكر - سمن نباتي - بقوليات - تمر نصف جاف - شاي - مكرونة - لسان عصفور - شعرية - صلصة - ملح طعام)، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المعظم بمختلف القرى والمراكز، حسب قواعد بيانات بالمستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي القدرات والهمم، وذلك بالتعاون مع المحافظة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت مديرة مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات مدن القناة والشرقية، أنه تم وضع خطة خلال شهر رمضان الكريم لتوزيع 31 ألفا و500 وجبة ساخنة من خلال تنفيذ 3 مطابخ دائمة بمراكز الزقازيق وأبو حماد وأولاد صقر، وتوزيع 54 ألف وجبة سحور من خلال تنفيذ 2 مطبخ سحور دائم بمركزي أبو كبير وفاقوس.

خيمة رمضانية في العاشر

كما سيتم توزيع ألفي وجبة إفطار قرية بمركزي كفر صقر وأبو كبير، وكذلك تنفيذ خيمة رمضانية بمدينة العاشر من رمضان تستوعب تقديم 15 ألف وجبة على مدار الشهر الكريم بخلاف توزيع 3 آلاف و500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بجانب توزيع كروت ملابس العيد وكروت المواد الغذائية وشنط زكاة الفطر لإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين المستحقين من أبناء المحافظة.