10 توجيهات من محافظ أسيوط بشأن تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية

اتخذ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدة قرارات وتوجيهات جديدة لتفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية كافة، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية وتذليل المعوقات كافة أمام الأعمال.

وفيما يلي أبرز التوجيهات التي اتخذها محافظ أسيوط، لتفعيل دور منظومة المتغيرات المكانية:

أبرز توجيهات محافظ أسيوط

- رصد نسبة المتغيرات القانونية وغير القانونية في الفترة من 1/7/2022 إلى 1/2/2023.

- إعداد بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل.

- مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات.

- مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة، التي لم يجر إزالتها بالشكل الكامل.

- القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، حفاظًا على أمن مصر الغذائي.

- رصد جميع المخالفات وتصويرها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.

التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات

- التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.

- رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري.

- محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

- إعداد وتنفيذ جدول وبرنامج زمني للانتهاء من المتغيرات كافة، التي لم يجر الرد عليها، مع تفعيل إجراءات شهادة المتغيرات المكانية المدرجة ضمن استخراج رخص البناء بالمدن والقرى.