شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري في أسيوط.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط، عن فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد في 4 معاهد أزهرية، على أن يتم التقديم خلال الفترة من غدا الخميس حتى 18 مارس المقبل.

أسماء المعاهد

وتضمنت المعاهد التي يشملها الإعلان معهد أبوتيج بنين التابع لإدارة أبوتيج ومعهد الشامية الابتدائي، التابع لإدارة ساحل سليم، ومعهد الطوابية التابع لإدارة الفتح، ومعهد عرب الجهمة الابتدائي التابع لإدارة القوصية.

شروط التقديم في الوظائف

‏- الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب وتأهيل تربوي.

- وأن يكون على درجة «معلم أول أ» على الاقل.

- ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محل للمحكمة التأدبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالأبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

الأوراق المطلوبة

- طلب مستوفي البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.