رئيس جامعة أسيوط: نسعى لتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وخلق مناخ تنويري

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة في خدمة المجتمع ومواجهة مشكلاته عن طريق تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيه للنهوض بواقعه ومستقبله، مشيراَ إلى أن جامعة أسيوط استحقت لقب «قاطرة التنمية والنماء فى صعيد مصر»، لدورها الفعال عبر 6 عقود متتالية في خلق نهضة علمية وبحثية، وخلق مناخ تنويري وحضاري داخل المجتمع المحيط بها، مشيراَ إلى حرص الجامعة على استضافة المنتدى الأول للجامعات المصرية من أجل إتاحة الفرصة لطرح رؤى علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى الجامعات المصرية المنعقد تحت عنوان «جامعتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر ما بعد 27 CoP».

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

تنعقد الفعاليات برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمشاركة كوكبة من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بالجامعة، كما شهد المنتدى حضور القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، وأعضاء الجهاز الإداري والقيادات الإدارية بالجامعة وطلاب جامعة أسيوط .

المنتدى الأول للجامعات

في مستهل أعمال المنتدى، أعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها بانطلاق فعاليات المنتدى الأول للجامعات واستضافة جامعة أسيوط لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية فى عاميين متتالين، موضحةً أن المنتدى يهدف إلى وضع خارطة طريق المشروعات البحثية للجامعات المصرية واستعراض أهم المشروعات المقدمة في هذا المجال وتنظيم جهود الجامعات المصرية في مجال التنمية المستدامة، مضيفةً أنه يهدف إلى طرح رؤية علمية لقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وتشكيل قوي حقيقية تعمل على تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت خطى جادة بإعلانها أن شهر نوفمبر من كل عام شهراً للبيئة، مستعرضةً بفيلم تسجيلي يوثق فعاليات شهر البيئة في 2022.

مواجهة التغيرات المناخية

واستعرض الدكتور مصطفى رفعت جهود الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية فقد تم إصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي ونشر حوالي 1000 بحثاً علميا بمختلف المنصات العلمية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثاً دولياً في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل، موضحاً مشاركة الجامعات في مؤتمر المناخ cop27.

وأشار إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعات من خلال إشراك الطلاب في تحقيق أهدافها من خلال إجراء الأبحاث العلمية وطرح برامج تعليمية تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيداً بموقع جامعة أسيوط الاستراتيجي وتكامل كلياتها وسعيها الدائم نحو تحقيق برامج دراسية تتسم بالمرونة وتهدف إلي تخريج جيل واعي لديه المعرفة بجميع مجالات التنمية المستدامة .