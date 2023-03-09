باحثة تكشف عن 9 احتياجات نفسية أساسية لرعاية الطفل.. من بينها «التقبل»

أكدت الدكتورة أمنية بدوي، صيدلانيه وباحثة في علوم النفس بمحافظة كفر الشيخ، ‏أن اللحظات الأولى، التي يتواجد بها الإنسان بتلك الحياة يتولد لديه بعض الاحتياجات النفسية المهمة، والتي‏ تعطيه الشعور نحو وجوده الفاعل وتدعم قيمته الإنسانية.

الاحتياجات النفسية للأطفال

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول من يقدم هذه الاحتياجات النفسية هم القائمين بأمور الرعاية الأولية لأطفالهم، وهما الأب والأم، كونهما بدورهما يجب أن يقدمان هذه الاحتياجات النفسية باستمرار، لافتة إلى أن تلك الاحتياجات لا تقل أهمية عن الطعام والشراب؛ لأنها تساعد الطفل أن يكون سويا نفسيا عندما يمتلئ بها.

9 إشباعات أساسية لطفلك

وأوضحت أن علماء علم النفس لفتوا إلى أن هناك نحو 90 احتياج نفسي، لكن أهمها يكمن في 9 أساسية، كالتالي:

- التقبل ‏غير المشروط للأطفال.

- الأمان لطفلك كسند له في كل وقت.

- الاهتمام بطفلك يجعله سعيدا للغاية.

- التقدير والاحترام لما يحدثك به طفلك من رأي.

- المساندة في أفكاره ومناقشته.

- التلامس الدافئ العناق لطفلك لمدة 20 ثانية، يفرز هرمون الحب الأوكسيتوسين.

- الحرية والمسؤولية كلمتان يكملان بعضهما لمنح الطفل وسام الحرية عندما يكون مسؤولا.

- الرؤية هي احتياج فطري لدي الطفل، أن الجميع يراني ويشعر بوجودي وكياني.

- الحب، وهو من أهم الاحتياجات التي تقدمها لطفلك فيقدمها للآخرين.

الشعور بالاستحقاق والثقة بالذات

وأكدت الدكتورة أمنية بدوي، أن ‏اهتمام الإنسان بهذه الاحتياجات يعطي الشعور بالاستحقاق وثقة بالذات، ويرفع من تقدير الإنسان لنفسه ويقوى من الصلابة النفسية، بينما عدم تلبيتها يقلل هذا الشعور ويساعده على بناء ذات مزيفة، وتجعل الإنسان يلهث ورائها طوال حياته حتى يصاب بالإضرابات النفسية.

وشددت على أن عدم التشبع بالتقدير والاحترام يجعل هذا الشخص «نرجسيا»، يبحث دائما في علاقاته عن هذا التقدير ليصل إلي أعلى المناصب، بحثا عن الاحترام والتقدير من الآخرين، وظنًا منه أنه سوف يجدها هناك.