«التضامن»: «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تضمن رعاية المعرضين للخطر»

قال مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر وقّعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تركز على 4 فئات في مجال الرعاية الاجتماعية للطفل، وهي «الأطفال في نزاع مع القانون ممن ارتكبوا جرما أو مدعين، والأطفال في تماس مع القانون، وهم شهود في وقائع معينة، والأطفال المعرضين للخطر، والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مثل كريمي النسب أو الأطفال الذين لديهم عائل لا يمكنه الإنفاق عليهم».

الأطفال في نزاع مع القانون

وأضاف «حسن» خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، عبر قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر، فإن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ركزت على أن هذا الطفل لابد أن ينال قدرًا كبيرًا من الرعاية، لأن له حقوق وطبيعة خاصة لحالته الفريدة كطفل».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: «المادة رقم 3 من الاتفاقية الدولية لـ حقوق الطفل ركزت على المصلحة الفضلى للطفل، فهناك مجموعة قرارات تتم وتصدر سواء وزارية أو كتب دورية أو نشرات تواكب مع مصلحة الطفل».

تحقيق العدالة الجنائية للطفل

واستكمل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: «لتحقيق العدالة الجنائية للأطفال، فإن هناك مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكاتب المراقبة، وفي مصر لدينا 252 مكتبًا للمراقبة تعمل على شقين، الأول توعوي وقائي والثاني هو البحوث والتقارير التي تقدم لوكلاء النيابة والقضاة الخاصة بالأبناء».