محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصية جعفر العمدة.. «فيها رائحة مصر»

كشف الفنان محمد رمضان، خلال لقاء نشرته الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، المقرر عرضه في رمضان 2023، عن ملامح شخصية جعفر العمدة، التي تحمل الطابع المصري الأصيل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

وقال محمد رمضان عن المسلسل: «جعفر العمدة رجل مصري ينتمي لحي السيدة زينب، شخصية فيها ملامح مصر بشكل كبير، الأصالة، محافظ على العادات والتقاليد والزي الذي يعتبره الرسمي لمصر، الذي توارثه من والده وجده، مثل توليه القاضي العرفي لمنطقة السيدة زينب، ورثة من والده، ووالده ورثة من جده»، مؤكدا أن شخصية جعفر العمدة فيها رائحة مصر، والطابع المصري العريق.

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل جعفر العمدة، وتبقت مشاهد قليلة للانتهاء من المسلسل بالكامل للحاق بموسم رمضان 2023؛ إذ انتهى من تصوير جميع المشاهد الداخلية، ويصور حاليا المشاهد الخارجية في العديد من المناطق الشعبية داخل القاهرة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر ان مسلسل جعفر العمدة يضم بجانب محمد رمضان كلا من: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.