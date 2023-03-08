«المصرية الروسية» تصدر كتابا بعنوان «انتشار الإسلام في روسيا»

أصدرت «المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم»، كتابا جديداً بعنوان «انتشار الإسلام في روسيا»، إذ ألفته الدكتورة «نادية هشام عدلي»، وشارك الكتاب ضمن جناح «المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم» في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023.

تفاصيل الكتاب

يعرض الكتاب معرفة أصل الروس وأصل تسميتهم وجغرافية بلادهم وحدودها، ويتبعه الفصل الأول بعنوان «تأصل الإسلام في بلاد الروس منذ بداية العصور الوسطى» ويتناول نبذة عن بدايات بلاد الرُّوْس وأمرائها، ووصول الإسلام لبلاد الرُّوْس منذ عهد الخلفاء الراشدين.

ودور البلاد القريبة منها في نشر الإسلام، وعلى رأسهم بلاد ما وراء النهر، ثم يتبعها غارات الرُّوْس أنفسهم على البلدان الإسلامية مثل إشبيلية وبردعة، يعقبه دور التجار في نشر الإسلام في تلك الأصقاع البعيدة والذي ينتج عنه إسلام بلاد البُلْغَار ومعرفتها به وطلب ملكها وفدًا من الخليفة العباسي المقتدر بالله أن يرسل له مَن يفققه في الدين الإسلامي.

دور التجارة في انتشار الإسلام

ثم يأتي الفصل الثاني بعنوان «دور التجارة في انتشار الإسلام في بلاد الرُّوْس» متناولاً عرض لأهم الأنهار الرُّوْسية، والطرق البحرية والنهرية والبرية التي يتبعها الروس والتُّجار لمزاولة تجاراتهم، ودور خوارزم في النشاط التجاري للروس وأهم الطرق التي تربط بينهما، وأشهر مراكز التجارة بين العرب والروس.

وأنواع التجارات بينهما وتاريخ لأهم النقود والعملات العربية التي تم العثور عليها في روسيا والمناطق المجاورة مثل النرويج والسويد، أما الفصل الأخير يعرض تغلغل المغول والقبيلة الذهبية ودورها في توطيد أول قاعدة إسلامية في روسيا بعد بلاد البلغار ثم ينتهي الكتاب بخاتمة بها ملخص واستنتاج لما توصلت له المؤلفة.