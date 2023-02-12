ملك الأردن: مستمرون في بذل جهود حماية مقدسات الإسلام والمسيحية بالقدس

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة بقيام دولته المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الفترة الحالية تستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في كلمته خلال مؤتمر دعم صمود القدس عن شكره للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وكوادر الجامعة لجهودهم على إعداد هذا المؤتمر المهم بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في وقت يستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

وقال العاهل الأردني إن محور مؤتمر اليوم يرتبط بوجدان كل عربي، لأن بيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى ولا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.. مجددا التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف «نعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود»، مشددا على أن أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم سيكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن مستمرة في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها وتثبيت صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسحيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وتابع العاهل الأردني إن المملكة الأردنية الهاشمية تقف إلى جانب المسيحيين في القدس للحفاظ على كنائسهم وتصديهم للانتهاكات والاعتداءات عليها، «نؤكد على التزامنا بالعهدة العمرية التي حفظت الوئام والعيش المشترك في القدس منذ أكثر من 1400 عام».. مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية، مضيفا «نجدد تأكيدنا على ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم».

وأعرب العاهل الأردني، في ختام كلمته، عن شكره للجامعة العربية لتنظيم هذا المؤتمر.. متمنيا التوفيق في جلسات ونقاشات اليوم.