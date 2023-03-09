حظك اليوم برج الحمل.. يجب أن تنتبه لحقوقك

تتعدد وتتنوع صفات مواليد برج الحمل، إذ يتميزون بالإخلاص في جميع مجالات الحياة، والصدق في حياتهم، فهم أشخاص حازمون، شجعان لا يخافون مواجهة أي شيء، ويمتلكون العديد من المهارات المختلفة التي تميزهم، لديهم شجاعة، وقوة كبيرة في مواجهة التحديات المختلفة، وجانب إبداعي يرفضون من خلاله الإقدام على أية أعمال روتينية، لا سيما أنهم يرهقون منها، ويمتلكون طموح وحب للمغامرات المختلفة، وإخلاص للآخرين، ويتميزون بالحنان وسعة الصدر، والشهامة والوقوف إلى جانب كل من احتاجه.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك، ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك، بحسب عبير فؤاد عن برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش، واضبط انفعالاتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.