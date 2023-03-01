حظك اليوم برج الثور.. اهتم بعلاقاتك الشخصية والعاطفية

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات مواليد برج الثور، فهم من الشخصيات التي تتحلى بالكثير من الطيبة، وقوة الشخصية، والثقة في النفس، والأكثر صدقا ووفاءً، ولديهم عاطفة كبيرة وجياشة، ويسعون دائما إلى مساعدة مختلف من حولهم من الأهل والأصدقاء والأحباب، لا يصيبهم اليأس أو الإحباط، فهم محبون لعملهم ودؤوبون إذا أحبوه، ويسعون نحو أهدافهم بثبات، من خلال طموحهم الكبير، ولديهم قدرة جيدة على التعامل مع الأموال من خلال ذكائهم، ويجتهدون دائماً من أجمل إتمام العمل وإتقانه.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والعائلي

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تعطي مثالا جيدا يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا، بحسب عبير فؤاد عن برج الثور.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي والاجتماعي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية، حسب خبيرة الأبراج والفلك.