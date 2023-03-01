حظك اليوم برج الحمل.. حاول إيجاد أرضية مشتركة مع الأحباب

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات مواليد برج الحمل، إذ يتحلون بالشجاعة، وبقوة كبيرة في مواجهة التحديات المختلفة، ولديهم جانب إبداعي يرفضون من خلاله القيام بأية أعمال روتينية، لا سيما وأنهم يرهقون منها، ويمتلكون طموح وحب للمغامرات المختلفة، وإخلاص للآخرين، ويتميزون بالحنان وسعة الصدر، والشهامة والوقوف إلى جانب كل من احتاجه، والإخلاص في جميع مجالات الحياة، والصدق في حياتهم، فهم أشخاص حازمون، شجعان لايخافون مواجهة أي شيء، ويمتلكون العديد من المهارات المختلفة التي تميزهم.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس ، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم، بحسب عبير فؤاد عن برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي والعائلي

القمر في مربع برجك، عليك محاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.