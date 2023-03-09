أول تعليق من والد عروس الإسكندرية بعد رفضه كتابة قائمة على زوج ابنته

بابتسامة أبوية وعين تدمع على قرب انتقالها من بيته إلى بيت زوجها، احتضن عصام علي، 62 سنة، ابنته إنجي، 24 سنة، قبل أن تتم مرحلة كتب الكتاب، في تلك اللحظة أخرج العريس قائمة المنقولات ليملأها والد عروسته، إلا أن الأخير فاجأه بجملة واحدة: «من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتقى الله في كريمتنا».

قرار والد العروسة مفاجئ للجميع

المفاجأة كانت للجميع من الأب الذي اتخذ قراره بعدم كتابة قائمة منقولات، ولم يخبر ابنته بذلك، قائلا إن قراره جاء لرؤيته أن ابنته أغلى من كنوز الدنيا كلها، فإذا أمن للعريس على ابنته، فمن الطبيعي ألا ينظر لأمور مادية بسيطة.

وصية والد عروس الإسكندرية لزوجها

وأضاف والد العروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كل ما قاله لزوج ابنته بعد الانتهاء من كتابة جملته في قائمة المنقولات: «بنتي غالية أوي تحطها في عينك».

وأوضح أن ما دفعه لذلك، هو أنه يشتري رجل يصون ابنته، فالمال لا ينفع بل محبة الرجل لابنته، مؤكدا أن ما وجده من زوج ابنته خلال الخطوبة هو ما دفعه لذلك.