عروس الإسكندرية عن رفض والدها كتابة قائمة على زوجها: «حاسة بالأمان من غير ورق»

قالت إنجي عصام، عروس الإسكندرية التي رفض والدها كتابة قائمة على زوجها، إنها لم تكن على علم بقرار والدها، بل فوجئت به، لافتة إلى أن هذا الأمر أسعدها للغاية، موضحة: «فرحت إن أهلي شافوا جوزي زي ما أنا شايفاه، راجل وسند وضهر، وإني حاسة بالأمان من غير ورق».

عروس الإسكندرية: قرار والدي نتيجة محبة خطيبي

وأضافت عروس الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار والدها جاء نتيجة ما قدمه خطيبها خلال فترة الخطبة من محبة وبالتالي أصبح مصدر ثقة لها ولأهلها، لذا قرر والدها ألا يكتب أي شيء سوى كلمة: «من يُؤتَمَن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا».

عروسة الإسكندرية: زوج يصونني أفضل ممن يمضي على أموال

وأوضحت أنها تفضل أن يكون زوجها رجلًا يصونها خير من رجل يمضي على قائمة منقولات بآلاف الجنيهات، دون أن يكون لها «الضهر والسند».

وأشارت إلى أن قصة حبهما منذ سنتين، وأثبت خلالها محبته لها، لذا فكان من الطبيعي أن يعبر والدها عن الثقة به.