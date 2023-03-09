مصرع شاب وإصابة طفل في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي بأسيوط

لقي شاب مصرعه، وأصيب طفل في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي، على طريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي، عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على طريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي، عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة المباحث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، ونتج عن الحادث وفاة شاب يدعى «محمد. ج»، مقيم في مدينة أبوتيج، وإصابة طفل آخر، وجرى نقلهما للمستشفى.

محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة، ورفعت إدارة المرور آثار الحادث.