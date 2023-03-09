خبير جراحة عالمي يحذر من ارتفاع نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي ويكشف الأعراض

كشف خبير الجراحة العالمي الدكتور هشام عاشور، عن زيادة نسبة المصابين بسرطان الثدي بين الرجال، لافتًا إلى أن الرجال لديهم ثدي وبه غدد لبنية أيضًا، لكنها عند المرأة بشكل أكبر.

الرجل قد يعاني من بعض الأعراض ويذهب لطبيب غير متخصص

وأوضح «عاشور» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن كل 100 حالة سرطان ثدي بها حالة لرجل، مشددًا على أن سرطان الثدي لدى النساء أخطر بكثير من الرجال.

وأشار خبير الجراحة إلى أن الرجل قد يعاني من بعض الأعراض، ويذهب لطبيب غير متخصص، قد ويصل للطبيب المختص في المرحلة المتأخرة من السرطان.

أعراض إصابة الرجال بسرطان الثدي

ولفت الدكتور هشام عاشور إلى أن أعراض سرطان الثدي لدى الرجال، هي الأعراض ذاتها عند النساء، مثل دخول حلمات الثدي للداخل، ووجود إفرازات وكلاكيع، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تواجه الرجال في أوروبا، ولا يذهبوا لفحص الثدي عند إصابتهم بمشكلات.

وطالب «عاشور» بزيادة التوعية بخصوص مرض سرطان الثدي لدى الرجال، موضحا: «الستات بيخافوا على نفسهم وبيكشفوا لكن الرجال بيتكسفوا».