أخصائي بمؤسسة «بهية» لـ قناة الحياة: الكشف عن سرطان الثدي مجانا

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، تقريرا بعنوان «قافلة ستر وعافية 18 تُقدم خدماتها للآلاف من الأولى بالرعاية في مركز الرحمانية بالبحيرة».

الكشف مجانا بنسبة 100%

وقالت نورهان حسني، أخصائي عامة بمؤسسة «بهية»، إن المؤسسة تنظم ندوات توعية عن سرطان الثدي، وتدريب السيدات على إجراء الفحص الذاتي، موضحا أن الكشف المبكر في المؤسسة يكون مجانا بنسبة 100%.

وأوضح حسين سالم، مسؤول المتابعة في بنك الطعام المصري، أن التعاون بين المؤسسات يؤدي إلى سد الاحتياجات بشكل أكبر، ولا يؤدي إلى تكرار الحالات.

وأشارت جيهان زكي، مدير برامج مشروعات مؤسسة «الصديقية» للخدمات الثقافية والاجتماعية، إلى أن هذه المشاركة الأولى للمؤسسة في قافلة «ستر وعافية»، متابعة: «سعيدة بهذه المشاركة، ولن تكون الأخيرة، ومن الضروري ألا تقدم كل مؤسسة الخدمات على حدة».

فك كرب 16 غارما وغارمة

ولفت حازم محمد مدير الإدارة القانونية بقطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير، إلى فك كرب 16 غارما وغارمة، بإجمالي مديونيات 300 ألف جنيه.