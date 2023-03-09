رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية لبحث التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إيرين تاريوت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ودونا ويس المدير الإقليمي للتواصل المجتمعي لشمال أفريقيا، والوفد المرافق من السفارة الأميركية، بمكتبه، اليوم، لتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى

وتناول اللقاء، النقاش حول إمكانية دعم وتعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإمكانية استضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

برامج قائمة على الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تُمثل كيانا أكاديميا جديدا ومتميزا بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي، كونها تضم برامج قائمة على الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، مشيرًا إلى أنها على وشك الافتتاح قريبا، وسيتم إتاحة الدراسة بها لكل من الطلاب المصريين والأجانب.

تدريس مقرر التفكير النقدي

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة دخلت عصر جامعات الجيل الرابع وتهتم بتنفيذ كل جوانبها ومتطلباتها من خلال دعم كل أوجه التعاون الفعال والإيجابي وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة على كافة المستويات والأبعاد، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، واستقدام نحو 600 خبير من الأساتذة الأجانب على مدار 4 سنوات، وانضمام الجامعة لإعلان بولونيا، والانفتاح على الثقافات العالمية، بما يساهم في نقل وتبادل التجارب والخبرات العلمية والبحثية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى تعديل واستحداث اللوائح والمقررات الدراسية، وتغيير طرق التفكير من خلال تدريس مقرر التفكير النقدي، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات والواقع.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تسابق الزمن في التطور والمنافسة العالمية، وهي ليست مجرد جامعة حكومية عريقة فقط بل هي جامعة عملاقة تضم 27 كلية ومعهدًا، ويدرس بها نحو 270 ألف طالب، وبها 1320 لائحة بكالوريوس وليسانس، و14 ألف مقرر دراسي، و169 مركزًا بحثيًا، و20 مستشفى.

ومن جانبها، أعربت إيرين تاريوت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عن الرغبة في دعم أواصر التعاون مع جامعة القاهرة العريقة على كافة المستويات، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته الجامعة خلال السنوات الأخيرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بما يدعم مكانتها العالمية ويزيد من رغبة المؤسسات التعليمية على مستوى العالم في التعاون وتبادل الخبرات معها، وفي ختام اللقاء، أهدى وفد السفارة الأمريكية بعض المؤلفات الأمريكية المهمة إلى رئيس الجامعة.