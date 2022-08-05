جامعة النهضة تدخل ضمن جامعات الجيل الرابع .. شراكات دولية مع كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية

بدأت جامعة النهضة ببنى سويف فى الدخول بقوة ضمن قائمة جامعات الجيل الرابع ، حيث شهدت الجامعة على مدار ال 5 سنوات الماضية طفرة كبيرة على كافة المستويات والاصعدة سواء فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والنهوض بها ، أو على مستوى الاتفاقيات والشراكات الدولية التى عقدتها الجامعة مع كبرى الجامعات الأوروبية والأمريكية.

"جيل جاهز لبكره " هذا هو الشعار الذى وضعته جامعة النهضة ببنى سويف ، وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك بكل قوة ، وهو ما ينعكس واضحا من خلال الاتفاقيات التى عقدتها الجامعة بهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

شهادتين الخريج من جامعة النهضة ونورثن كنتاكى

وتضم جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف مجموعة من الكليات وهى (الطب البشري – الصيدلة - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي – الهندسة - علوم الحاسب – إدارة الأعمال – الإعلام والعلاقات العامة) وتتميز بعدد من البرامج والتخصصات التى تخدم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

خطت جامعة النهضة خطوات متسارعة نحو العالمية ، لتضع نفسها بقوة ضمن قائمة الجامعات الكبرى وجامعات الجيل الرابع حتى أصبحت جامعة النهضة إحدى المنارات العلمية الرائدة ، و سارعت الجامعة لعقد بروتوكولات واتفاقيات وشراكات دولية مع كبرى الجامعات لتصبح جامعة ضمن جامعات الجيل الرابع من خلال البرامج والتخصصات التى تتيحها الجامعة للطلاب بمختلف الكليات .

برامج الجامعة تخدم أهداف الثورة الصناعية الرابعة

وعقدت جامعة النهضة شراكة دولية مع جامعة فيينا الطبية الدولية والتى بمقتضاها يحصل الطالب على شهادة بإشراف جامعة فينا الطبية ، و يحق للطالب الدراسة بمرحلة الدراسات العليا فى جامعة فينا بعد التخرج .

كما وقعت جامعة النهضة اتفاقية وشراكة مع جامعة نورثن كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية فى كلية إدارة الأعمال ، ويحق الطالب الدراسة عامين فى جامعة النهضة وعامين فى الجامعة الام بأمريكا و تشمل الاتفاقية إطار عام للتعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي ، ويتمثل المحور الثاني اتفاقية تعاون بين كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة وكلية إدارة الاعمال بجامعة نورثرن كنتاكي، يتم من خلاله منح الطالب شهادتين من الجامعتين علي أن يقوم الطالب بدارسة السنة الأولي والثانية بجامعة النهضة ويدرس السنة الثالثة والرابعة بجامعة نورثرن كنتاكي، ويعامل الدارس معاملة المواطن الأمريكي أثناء الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية مما سيكون له عظيم الأثر في تقليل التكاليف الدراسية.

تعد خريجين قادرين على المنافسة بسوق العمل المحلى والعالمى

لم تكتفى جامعة النهضة على الطرق التقليدية فى التدريس حيث تعتمد الجامعة منهجية جديدة تتضمن كل معايير التدريس الحديثة التى تتماشى مع جامعات الجيل الرابع ، وتعد الجامعة مركز لتنمية المهارات الفكرية للطلاب، وتعمد على تزويد الطلاب بأفضل أدوات التعليم والسعى دائما نحو صقل عقول الطلاب بالمهارات المختلفة .

تتميز جامعة النهضة أيضا بتوفير عدد ضخم من المعامل المجهزة بأحدث التجهيزات وفقا للمواصفات العالمية لتوفير الجانب التدريبى والعملى للطلاب داخل المعامل بالإضافة إلى مستشفى الجامعة التى توفر فرص تدريبية للطلاب داخلها وتخدم محافظات الصعيد ضمن الدور المجتمعى للجامعة.

الاتفاقيات والبروتوكولات التى عقدتها جامعة النهضة ، عالميا يؤكد أن الجامعة هى الملاذ الآمن للطلاب ، حيث تقبل الجامعة طلاب الثانوية العامة المصرية والثانوية الأزهرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها.