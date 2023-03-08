قافلة من جامعة القاهرة تقدّم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الجيزة اليوم

تُطلق جامعة القاهرة، اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة إلى قرية شبرامنت بمركز أبوالنمرس في الجيزة، لتقديم مساعدات وتوزيع بطاطين ومواد عينية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع مساعدات عينية وبطاطين بالمجان على المواطنين

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة، التي تهدف إلى المساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى قيام القافلة بتوزيع عدد من المساعدات العينية والبطاطين بالمجان على المواطنين للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد الخشت، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلي جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين.

تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ توجيهات رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أنّ الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.