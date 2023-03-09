«الدفاع الأمريكية» تعلن إعادة غسان الشربي من جوانتانامو إلى السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، إعادة غسان الشربي، من معتقل جوانتانامو، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية أنّه في 4 فبراير 2022، قرر مجلس المراجعة الدورية أنّ استمرار احتجاز غسان الشربي بموجب قانون الحرب لم يعد ضروريًا للحماية من التهديد الكبير المستمر للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوصى مجلس المراجعة الدورية، بنقل غسان الشربي مع مراعاة تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك المراقبة وقيود السفر وتبادل المعلومات المستمر.

وفي 21 سبتمبر 2022، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الكونجرس، بنيته إعادة غسان الشربي إلى السعودية، وبالتشاور مع الشركاء في المملكة تم استكمال متطلبات النقل المسؤول.

واليوم، لا يزال 31 معتقلاً في خليج جوانتانامو: 17 منهم مؤهلون للنقل و3 مؤهلون للخضوع لمجلس المراجعة الدورية و9 يشاركون في عملية اللجان العسكرية وأدين اثنان من المعتقلين في لجان عسكرية.