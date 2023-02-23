«البنتاجون» ينشر صورة سيلفي لطيار مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، صورة التقطها أحد الطيارين بينما كان يحلق فوق المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بي بي سي: الصورة تم التقاطها من قمرة طائرة التجسس «يو تو»

وأضافت «بي بي سي»: «الصورة السيلفي تم التقاطها من قمرة طائرة التجسس (يو تو) مع تعقب قادة الجيش الأمريكي المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق ارتفاع هائل في سماء الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الصين أصرت أن المنطاد لدراسة الطقس، إلا أن واشنطن قالت إنه جزء من برنامج صيني واسع المدى لجمع المعلومات الاستخباراتية.

من جهته، قال مسئول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، إن المنطاد كان قادرا على إجراء عمليات جمع إشارات الاستخبارات.

وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الصورة التي تم الكشف عنها أمس، تم التقاطها قبل يوم من إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في الرابع من فبراير، مشيرة إلى أن المنطاد الصيني كان يحلق على ارتفاع 60 ألف قدم، أي حوالي 18.200 متر، وفقا للقوات الجوية الأمريكية.