سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

كشفت النوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري عن سعر الدولار اليوم، والذي سجل ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية مقارنا بقيمة أمس الأربعاء.

وتحرص «الوطن»، على تقديم كل ما هو متعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، منها سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة للعاملين في القطاع الاقتصادي أو المصريين العاملين في شركات استثمارية داخل مصر، حيث الراتب الشهري بالدولار.

ومن خلال التقرير التالي، نرصد سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والعربية داخل مصر، وفق ما أعلن رسميا على مواقع كل بنك على حدة.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل الدولار 30.82 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

في البنك التجاري الدولي جاء الدولار 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.