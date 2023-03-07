سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

مع بداية التداولات المصرفية في البنوك العربية والأجنبية والحكومية العاملة داخل القطاع المصرف المصري، تبيّن استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما كشفت عنه المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، وجاءت كما يلي.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، كما يلي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.63 جنيه للشراء، و30.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.73 جنيه لعمليات الشراء، و30.83 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل الدولار 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

في البنك التجاري الدولي جاء الدولار بـ 30.73 جنيه لعمليات الشراء، و30.83 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس جاء سعر الدولار اليوم 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.63 جنيه للشراء، و30.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 30.73 جنيه للشراء، و30.83 جنيه للبيع.