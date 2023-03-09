إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين

أصيب شاب فلسطيني من بلدة «اليامون»، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، برصاصة في الرأس، اليوم، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول الشاب الفلسطيني مصابا برصاصة في الرأس، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، ووصفت مصادر طبية حالة المصاب بالمستقرة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدتي سيلة الحارثية، واليامون، بعد مداهمة لمنزلي ذويهما وتفتيشها.