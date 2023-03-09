انطلاق النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي في أذربيجان اليوم

انطلقت النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي، اليوم في باكو عاصمة أذربيجان، برعاية مركز نظامي كنجوي الدولي، وبحضور نحو 360 ممثلا من 61 بلدًا من بينهم رؤساء 4 دول ورئيسي الوزراء ورؤساء 6 برلمانات والوزراء ورؤساء 5 هيئات أممية و25 رئيسا سابقا للدول و21 رئيسا سابقا للوزراء ونواب وزراء خارجية 23 بلدا.

ويعقد المنتدى، الذي ستستمر أعماله حتى 11 مارس، ويقام تحت عنوان «العالم اليوم: تحديات وآمال»، ويستعرض المشاركون في هذا المنتدى العوامل التي تقلق النظام العالمي الجديد ومسائل الامن وآفاق تحقيق السلام وبناء الاستدامة في العالم المنقسم وتأثيره على السلام العالمي، وسيناقشون سبل الاستجابة للتحديات القادمة وسيتناولون النزاعات في العالم والتهديدات الكبيرة والامن البيئي والأمن الغذائي والأمن النووي، وسيتبادلون الآراء حول الأعمال المزمع تنفيذها في فترة ما بعد الجائحة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

كما ستتركز المناقشات على التدابير الواجب تنفيذها لمكافحة الهجرة الناتجة عن الفقر العالمي وانعدام المساواة والأزمة البيئية والنزاعات.

سيقدم المشاركون آراءهم عن مستقبل أوروبا وسيبحثون دواعي التطرف والشعبوية وسيحددون سبل فعالة لمكافحتها.يجب الذكر ان منتدى باكو العالمي تحول الى منصة دولية مستقلة تبحث من خلال المناقشات الموسعة عن سبل حل المشاكل التي تقلق المجتمع الدولي.

شهدت النسخ السابقة من منتدى باكو العالمي، المنعقدة منذ عام 2013، مناقشة الحوار بين الأديان والحضارات وتطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في بؤر النزاع والصراعات الاثنية وغيرها والقضايا العالمية الأخرى الى جانب إيجاد سبل حلها.

التغير المناخي

كما أن الفعاليات الدولية المقامة في أذربيجان، الى جانب منتديات باكو العالمية فرصة سانحة للضيوف الأجانب في تطوير الحوار مع أذربيجان وإقامة علاقات تعاون جديدة.

وموضوع المنتدى في هذا العام مكرس للموضوعات المهمة حيث إنّه سيناقش التحديات والآفاق – النظام العالمي الجديد والتغير المناخي والتحول الطاقوي العادل والمتساوي والأمن المناخي والغذائي والنووي، وبناء النظام الصحي العالمي، وتبليغ السلامة الصحية والفقر العالمي وانعدام المساواة وعمليات الهجرة، ودور ممرات النقل والطاقة الجديدة وسبل البحث عن السلام والاستقرار والتنمية في الانحاء المختلفة في العالم، وغيرها من الموضوعات المهمة.