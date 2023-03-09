الحزب الحاكم في جورجيا يسحب مشروع قانون «العملاء الأجانب» من البرلمان

أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم، سحب مشروع قانون من البرلمان بشأن «العملاء الأجانب»، الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في العاصمة.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم أكد سحب القانون المقترح بعد حالة الجدل التي أثارها في المجتمع، وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا «قانون شفافية التأثير الأجنبي» والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ«عملاء أجانب».