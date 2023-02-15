البرلمان الأوروبي يدعو جورجيا إلى الإفراج عن رئيسها السابق ميخائيل ساكاشفيلي

دعا البرلمان الأوروبي، جورجيا إلى العفو عن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي وإطلاق سراحه.

طريقة تعامل جورجيا مع رئيسها السابق

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، إن الطريقة التي يُعامل بها ساكاشفيلي تعد اختبارا حاسما، لمدى التزام الحكومة الجورجية بالقيم الأوروبية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء.

مخاوف حول صحة الرئيس السابق

وفي قرار جرى تبنيه اليوم، أعرب البرلمان الأوروبي عن مخاوفه البالغة من تدهور الحالة الصحية للرئيس الجورجي السابق؛ الذي جرى احتجازه في منزله في أكتوبر 2021، مع وجود تقارير تفيد بأنه تعرّض للتسمم بالمعادن الثقيلة.

ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الجورجية إلى إطلاق سراح ساكاشفيلي، والسماح له بتلقي علاج صحي ملائم بالخارج.

يذكر أن الشرطة الجورجية ألقت القبض على ساكاشفيلي عند عودته للبلاد في 2021، وكان قد جرى الحكم عليه غيابيا في عام 2018 بالسجن لمدة ست سنوات بتهم من بينها إساءة استخدام السلطة.