هيئة المحلفين في جورجيا: لا صحة لتزوير انتخابات 2020

خلصت هيئة المحلفين الكبرى الخاصة في جورجيا التي حققت في محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020 بالإجماع، إلى أنه لا يوجد تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

وقالت شبكة سي إن إن، إن اللجنة رفضت نظريات المؤامرة التي أطلقها ترامب بعد سماع شهادات كثيرة من مسؤولي الانتخابات وموظفي الاقتراع وخبراء آخرين، وأثبتت اللجنة ذلك في تقريرها النهائي.

قرار اللجنة

وتابعت الهيئة: «توصلنا بالإجماع من خلال التصويت أنه لم يحدث أي تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية في جورجيا 2020، قد يؤدي إلى إلغاء تلك الانتخابات».

قرار المحلفين قد يؤدي لاتهامات جديدة لترامب

وأشار تقرير سي إن إن إلى أن استنتاجات هيئة المحلفين الكبرى بشأن مسألة الاحتيال مهمة لأنها تثبت مرة أخرى أن ترامب كان يحاول إبطال نتائج انتخابات شرعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التحقيق في قرارات الاتهام الصادرة بحق ترامب من قبل المدعين العامين الذين يدرسون ما إذا كان يجرى توجيه الاتهام إلى ترامب وحلفائه بارتكاب جرائم تتعلق بعام 2020.