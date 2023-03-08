بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا مع بدء العام الثاني لأزمتها مع روسيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمهما المستمر لأوكرانيا مع دخول الأزمة الروسية عامها الثاني، بما في ذلك التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا للأزمة التي تسببت فيها.

وناقش الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، سبل التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد.

وأكد القادة مجددا التزامهم بالتنسيق الوثيق بشأن تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.