«ذا هيل»: بايدن بدأ معركة كبيرة مع الكونجرس من أجل الرعاية الصحية

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، معركة كبيرة وطويلة مع الكونجرس، بشأن الإنفاق والضرائب، والتي قد لا تنتهي وتستحوذ على وقت المشرعين هذا العام، وذلك عندما اقترح يوم الثلاثاء أمس ضريبة إضافية بنسبة 5% على الرعاية الطبية على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سنويًا.

تمديد مظلة الرعاية الصحية

وأشاد البيت الأبيض بالاقتراح، الذي يعد جزءًا من خطة ميزانية بايدن، باعتباره شيئًا سيمدد مظلة الرعاية الصحية «ميديكير»، لمدة 25 عامًا، لكن الجمهوريون يصفونه برفع ضريبي «ضخم»، ويتهرب الديمقراطيون الكبار من الظهور وإعلان التأييد، رافضين القول ما إذا كانوا سيدعمون خطة بايدن أم لا.

وبحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، فإن الاقتراح يعيد فتح المعركة السياسية الشرسة التي دمرت الكونجرس، على حد وصف الصحيفة، منذ أكثر من عقد من الزمان عندما ضمن الديمقراطيون 0.9% من الأرباح كضريبة على الرعاية الصحية، و3.8% كضريبة على الدخل للأفراد الأثرياء، لتطبيق قانون للرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وأثار مشروع القانون جدلًا كبيرًا قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2010، والآن يستعد المشرعون لخوض معركة مكثفة أخرى حول خطة بايدن الضريبية للرعاية الطبية وغيرها من الزيادات الضريبية المقترحة في ميزانية البيت الأبيض، والتي من المتوقع أن تصدر اليوم.

الجمهوريون: اقتراح بايدن لن يرى النور

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل: «تعلمون أن جعبة الرئيس مليئة بما سيفعلونه إذا استطاعوا، والحمد لله أن مجلس النواب جمهوري، فهم يخططون لزيادات ضريبية هائلة، ومزيد من الإنفاق، وينبغي أن يشكر الشعب الأمريكي مجلس النواب الجمهوري؛ لأن الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن لن ترى النور».

وعند سؤال السناتور جون كورنين الجمهوري، مستشار زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، عن اقتراح بايدن الضريبي، قال: «زيادة الضرائب هي ردهم على كل شيء».

ديمقراطيون: لم نتابع الاقتراح

ورفض السيناتور جو مانشين، والسيناتور جون تيستر، وهما ديمقراطيين، يرغبان في إعادة انتخابهما في ولايات ذات ميول الجمهورية العام المقبل، التعليق على الاقتراح، الذي حظي باهتمام إعلامي واسع.

وقال مانشين: «لم أسمع أي شيء عن ذلك، لم أسمع كلمة واحدة عنه»، وأكد تيستر أنه لم تتح له الفرصة لمراجعة الاقتراح، بعد أن أمضى الصباح في جلسة استماع للجنة الاعتمادات بشأن الرعاية الصحية للعسكريين.

وكان تيتر قد حث بايدن، الأسبوع الماضي، على المضي قدما بحذر بعد أن أعلن الرئيس بايدن صراحة في فيرجينيا بيتش: «أريد أن أوضح الأمر، سأرفع بعض الضرائب».