محافظ الفيوم يشهد تسليم هدية الرئيس السيسي لـ 32 عروسا بحفل زفاف جماعي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه حزب «حماة الوطن»، بنادي قارون الرياضي، لتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعدد 32 عروسا، من الأيتام وغير القادرات من جميع قرى ونجوع مراكز المحافظة، وتضم الهدايا أجهزة كهربائية ومنزلية ومفروشات، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والتواصل مع أبناء المحافظة.

هدايا الرئيس

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عدد من الفقرات الغنائية والفنية، أعقبها كلمات للسادة الحضور من قيادات حزب حماة الوطن، تحدثوا خلالها عن حفل الزفاف الجماعي ودور الحزب في المشاركة المجتمعية والتواصل مع المواطنين.

فرحة الفتيات بهدية الرئيس

وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، بالفريق جلال الهريدي، وقيادات حزب حماة الوطن، على أرض المحافظة، معرباً عن سعادته للمشاركة في فعاليات الحفل، ومشاركة الفتيات فرحتهم بالهدية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

المحافظ هنأ العرسان بالزفاف

وقدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للعرسان، وتمني لهم حياة زوجية مملوءة الحب والود والتعاون، مؤكداً أهمية التكاتف بين كل زوجين لبناء أسر اجتماعية صالحة، وتنشئة أجيال واعدة تُسهم في بناء المجتمع.

إدخال البهجة وتقديم الدعم للأسر

وثمّن محافظ الفيوم، الدور الإيجابي الذي يقوم به حزب «حماة الوطن»، بالمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل من أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، موضحاً أنّ حفل الزفاف الجماعي يُعد نموذجاً طيباً لكل معاني التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، ويهدف لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

استمرار مساندة البسطاء

وأكد «الأنصاري» ضرورة التكاتف والترابط وتوحيد الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، لافتاً إلى أهمية الاستمرارية في الأعمال الخيرية التي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة والقيادة السياسية، وتخدم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

دعوة للتنافس في الخير

وقال محافظ الفيوم خلال كلمته: نحن مقبلون على أيام مباركات هي أيام شهر رمضان الكريم، كما أننا بالأمس القريب احتفلنا سوياً بذكرى الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وكذا مناسبة تحويل القبلة ليلة النصف من شعبان، مطالباً الجميع بالعمل والعطاء والتنافس في الخير والدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها الله تعالي من كل مكروهٍ وسوء.

وفي ختام كلمته قدم محافظ الفيوم، التهنئة لكل سيدة مصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكداً أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص، على مدار السنوات الماضية، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل.

حضور واسع للمسؤولين

حضر الاحتفالية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب «حماة الوطن»، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم بالمجلس، والنائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بالمجلس، وصفاء جابر عبادة عضو مجلس النواب، والدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد بحزب «حماة الوطن»، والمهندس الحسيني مصطفى محمد أمين الحزب بالفيوم.