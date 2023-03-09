ضبط 12 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص خلال حملات رقابية في البحيرة

نفذت اليوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية بنطاق مركز حوش عيسى.

غلق منشآت طبية في البحيرة

أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 12 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات مختلفة التخصصات ومعامل تحاليل ومراكز جراحة بصريات تدار بدون ترخيص.

كما تم تحرير 2 إنذار ما بين مكافحة عدوى وانتهاء عقد النفايات، وجرى التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ولجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية بحوش عيسي بحملات مكبرة.

حملة رقابية في شبراخيت

وشهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس حملة رقابية مشددة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدد من العاملين لتركهم العمل في أوقاته الرسمية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم,

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.