غلق 3 منشآت طبية تعمل دون ترخيص في البحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وإدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على المنشآت الصحية بمدينة النوبارية الجديدة، للمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وجاء ذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالنوبارية، وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

أسفرت الحملة التي مرت على 16 منشأة طبية خاصة عن ضبط 4 منشآت طبية خاصة تدار دون ترخيص، كما جرى غلق 3 منشآت تُدار دون ترخيص، كما جرى توجيه إنذارات مخالفة اشتراطات ترخيص واتباع سياسيات مكافحة العدوى، ورصد بعص السلبيات بـ 4 منشآت طبية خاصة وجرى تلافيها أثناء المرور.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها وإغلاقها.

تحرير 3 محاضر لمنشآت طبية

كما نفذت أمس إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمنشآت طبية تدار دون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

منشآت طبية مخالفة بكفر الدوار

وفي مدينة كفر الدوار جرى تنفيذ حملة رقابية أيضا، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من المنشآت الصحية المخالفة، لعدم توافر التعقيم بها ووجود بعض المخالفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.