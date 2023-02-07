«صحة البحيرة» تقرر غلق 110 منشآت طبية خلال حملات رقابية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير الإدارة على مدار الشهر الماضي عدة حملات رقابية بالمرور على 762 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

غلق منشآت طبية في البحيرة

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 110 قرارات غلق للمنشآت التي تعمل وتدار بدون ترخيص، كما تم عمل 8 محاضر فض أختام وإنذار 161 منشأة لتلافي السلبيات وتصويب الأوضاع .

كما قامت إدارة العلاج الحر بترخيص عدد 41 منشأة طبية خاصة جديدة، مع تشديد الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

تشديد الرقابة على المنشآت الصحية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبناء على تعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة، والأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .

يأتي ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة عليها.