حكاية شهيد.. المستشار هشام بركات «الشهيد الصائم» اغتاله الإرهاب منذ 8 سنوات

سيظل المستشار هشام بركات رمزًا للعدالة بل شمس لا تغيب عنها حتى وأن غاب الجسد، الرجل ارتقى شهيدًا صائمًا في شهر الرحمة والمغفرة يوم 29 يوليو من عام 2015 بالقرب من منزله في النزهة، وبعد 8 سنوات من ذكرى رحيل المستشار هشام بركات مازال الرجل حاضرًا بذكراه العطرة فكان على رأس النياية العامة قائمًا على ترسيخ العدل وإعادة الحقوق والاقتصاص من أصحاب الظلم والجور بالقانون.

خطة اغتيال المستشار هشام بركات

وتستعرض «الوطن»، قصة اغتيال المستشار هشام بركات، ضمن سلسلة «حكاية شهيد»، التي أطلقتها لتذكير الناس بشهداء الوطن.

سيبقى الشهيد هشام بركات علامة بارة على فشل الإرهاب الأسود في النيل من الوطن فلم تفلح جماعة الإخوان الإرهابية في التأثير على المستشار هشام بركات إلا بقتله فكان عصيًا عليهم، وقف شامخًا لا يهاب الإرهاب رغم أنه كان يعلم أن حياته ستكون الثمن ولم يرضخ لأي محاولات للانسياق إلى أفكارهم المسمومة، حتى طالته يد الغدر والخسة.

صباح يوم الجريمة ارتدى المستشار هشام بركات، بذلته الأنيقة، وودع زوجته كما يفعل كل يوم، وسار نحو سيارته المصفحة وانطلق بصحبة موكبه المكون من أكثر من 5 سيارات إلى محل عمله فى وسط القاهرة بدار القضاء العالى، وما إن ابتعد عن بيته مسافة 300 متر، حتى تحول الأبيض إلى أسود والأسود إلى رمادي، ثم طغى اللون الأحمر على المشهد بالكامل بسبب شدة الانفجار الذى التهم 3 سيارات من موكبه و7 سيارات خاصة.

سيارة مفخخة لاغتيال النائب العام

السيارة المصفحة الخاصة بالنائب العام، لم تفلح في صد الموجة الانفجارية الشديدة التي اغتالت النائب العام، لم يعلم حينها المستشار هشام بركات، أن خروجه إلى عمله صباح يوم الاثنين سيكون الأخير في حياته، وأنه سيستشهد في النصف الأول من شهر رمضان.

وقبل عامين من وفاته، وتحديداً في شهر يوليو 2013، وافق مجلس القضاء الأعلى على اختيار نائب عام جديد، خلفاً للمستشار طلعت عبدالله، الذي عزلته محكمة النقض من موقعه، ومنذ ذلك الحين، جلس المستشار هشام بركات على كرسي النائب العام، قبل أن يرحل عن عالمنا.

عملية اغتيال النائب العام، واستهداف موكبه بسيارة مفخخة استهدفت سيارته ونُقل إلى المستشفى، وتوفي النائب العام عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد تأثره بإصابته التي لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

رحلة المستشار هشام بركات

قبل توليه منصب النائب العام شغل «بركات»، العديد من المناصب بالهيئات القضائية المختلفة بدأها وكيلاً للنائب العام مطلع السبعينات وتدرج بالنيابة العامة حتى أصبح عضواً بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، ثم ندب لرئاسة المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومع تولي المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، عاد المستشار هشام بركات للقاهرة رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ولم يستمر بها سوى أسابيع قليلة تولى بعدها منصب النائب العام.