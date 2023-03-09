رئيس أذربيجان: غيرنا الوضع في سوق الطاقة ونخلق فرصا جديدة لنقل الكهرباء

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، أهمية دور حركة عدم الانحياز حيث تستكمل أذربيجان رئاستها للحركة هذا العام التي بدأت عام 2019 وتم مدها بالإجماع من 120 دولة لمدة عام حتى نهاية 2023، موضحا أنهم يحاولون إحياء نشاط الحركة التي لها تقاليد عريقة التي شهدت فترة من ركود في العمل في ظل ما يشهده العالم الآن من النزاعات منذ انتهاء الحرب الباردة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة العاشرة لمنتدى باكو الدولي، الذي يعقد تحت عنوان: «عالم اليوم: التحديات والآمال»، خلال الفترة من 9 إلي 12 مارس.

توفير الأمصال لمكافحة كورونا

وأضاف أن بلاده استضافت عدة فعاليات دولية و3 قمم، وأطلقنا مبادرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول كوفيد -19 وبذلنا جهود لإقامة شبكة معلومات عن وباء كوفيد والتي استخدمت فيما بعد من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن استضافة قمة حول «كوفيد -19»، مشيرًا إلى أنّ باكو دعمت الجهود نحو توفير الأمصال لمكافحة الوباء، في ضوء عدم التوزيع العادل للأمصال في ذلك الوقت بجانب مناقشة الحركة سبل دعم الجهود في التنمية ما بعد كورونا.

وأوضح أنّ باكو وفرت المساعدات الإنسانية 80 دولة أغلبها دول حركة عدم الانحياز وقدمت 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد، مؤكدا اهتمام بلاده بدعم الحركة من خلال مبادرتنا بعمل شبكة خاصة برلمانية دول حركة عدم الانحياز لأول مرة منذ تاريخ إنشائها وسبل مد الجسور بين الدول وعمل توجهات جديدة نحو حل النزاعات وكذلك دفاع عن مبادئ حركة التعاون السلمي بين الدول والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي.

أذربيجان تزيد حصتها في سوق الطاقة

وقال إن أذربيجان زادت حصتها في سوق الطاقة: «لقد غيرنا الوضع في سوق الطاقة من خلال خطوط أنابيب النفط والغاز، والآن نخلق فرصا جديدة لنقل الكهرباء»، مضيفًا أنّ بلاده وقعت مع مفوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة وقد نفذت باكو العام الماضي هذه الاتفاقية وزادت من صادرتها بشكل كبير من الغاز الطبيعي إلي أوروبا.

وأوضح أن بلاده صدرت ما يصل إجمالي نحو 19 مليار متر مكعب من الغاز عام 2019 و سوف يصل اجمالي التصدير أكثر من 24 مليار متر بنهاية هذا العام نصفها سيكون أوروبا وساعدت أوروبا المستخدمين للحصول على الغاز، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات والتوسع في مجال الغاز في توسيع بناء خطوط أنابيب الغاز، بسبب زيادة الطلب في أوروبا منذ الأزمة الأوكرانية.

وأكد رئيس الدولة أنّ ممثلي مختلف اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ والطﻮاﺋﻒ يتعايشون في أذربيجان في جو من الكرامة والسلام، قائلا: «إنني متأكد من أن حياة الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ الأذربيجانية ستكون أفضل في المستقبل».

وقال إنّ منتدى باكو العالمي العاشر مكرس لموضوع الساعة، وسيتم مناقشة القضايا المتعلقة بتعددية الأطراف والمشاكل الإقليمية والعالمية.