خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان بشأن تعزيز العلاقات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية، من رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه بالرياض اليوم، سفير أذربيجان لدى السعودية شاهين عبداللايف.

سبل تعزيز العلاقات

كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.