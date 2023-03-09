والدة أحد شهداء «مثلث القيادة» للرئيس السيسي: «إحنا في أمان بفضل ربنا وفضلك»
كتب:
محمود البدوي
11:23 ص | الخميس 09 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال والدة أحد شهداء «مثلث القيادة»، خلال كلمة وجهتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتبثها قناة «إكسترا نيوز»: «أهم حاجة الأمان.. وإحنا في أمان بفضل ربنا وبفضلك، وإن شاء الله مصر بخير ديما.. ذُكرت في القرآن يا ريس».
وأضافت والدة شهيد آخر ضمن قوة «مثلث القيادة»: «فخر لنا أننا أمهات شهداء، ونحن نمشي مرفوعين الرأس بين الناس بعد شهادتهم».
يأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.