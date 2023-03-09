البنوك توفر حزمة خدمات مجانية حتى نهاية مارس ضمن مبادرة «المركزي»

تتيح البنوك العاملة في السوق المحلية، خدمات ومنتجات مجانية دون رسوم، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ضمن مبادرة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 8 مارس وحتى نهاية الشهر.

فتح حساب بدون حد أدنى وبدون مصروفات

وأعلنت بنوك الأهلي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المشرق، الإسكندرية، ميد بنك، الزراعي، وأبوظبي، وغيرها، إتاحة الخدمات المجانية للعملاء الجدد ضمن المبادرة، متضمنةً فتح حساب دون حد أدنى ودون مصروفات، وإتاحة قرض شخصي دون أي مصاريف إدارية، مع إصدار بطاقة خصم مباشر «ميزة» مجانا، وإصدار بطاقات مدفوعة مقدما، ومحافظ إلكترونية.

عائد أعلى بـ0.25% عن المعلن لحسابات التوفير

وأتاح المصرف المتحد، باقة «لكِ» للسيدات، متضمنةً حساب توفير دون مصاريف فتح حساب بالجنيه المصري، وعائد أعلى بـ0.25% عن العائد المعلن لحسابات التوفير، وتمويل السيارات سواء الجديدة او المستعملة بعائد اقل بـ1% عن العائد المعلن، وخصم 0.25% علي المصاريف الإدارية للتمويلات الشخصية بأنواعها، مع شهادة مليونير مجانا بقيمة 100جمنيه عند حصولك علي بطاقة ائتمانية جديدة و تفعيلها، و3000 نقطة مكافأة عند استخدامك البطاقة الائتمانية لأول مرة بمبلغ 500 جنيه.

قرض شخصي جديد دون أي مصاريف إدارية

وقدم بنك الأسكندرية، خدمات مجانية تضمنت فتح حساب دون حد أدنى ودون مصاريف فتح حساب، وعائد شهري تنافسي، ودون مصاريف تشغيل، فيما أتاح البنك التجاري الدولي، حساب التوفير «بداية»، بطاقة ميزة المسبقة الدفع، والمحفظة الذكية، مع قرض شخصي جديد دون أي مصاريف إدارية.

إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة

من جانبه، أكد بنك القاهرة، إتاحة فتح حساب وفر مجانا وبدون حد أدنى، وإصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة، مع إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش، وطرح مجاني للبطاقات المدفوعة مقدما، وإمكانية الإدخار بالتقسيط والتأمين مع حساب بُكرة، بالإضافة إلى خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر.

إعفاء من مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر

وقدم بنك التعمير والإسكان، حساب دون مصاريف إدارية وبالبطاقة الشخصية فقط طوال العام، في حين قدم بنك المشرق إعفاء من مصاريف فتح الحساب، وإعفاء من مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر، وهو الأمر ذاته من بنوك ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي، البركة، التجاري وفا، الكويت الوطني، والعربي الأفريقي الدولي.