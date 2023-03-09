سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مع بداية التداولات صباح اليوم، عن أسعار العملات في البنوك العربية والحكومية والأجنبية، ومنها سعر الريال السعودي، حيث تبيّن بشكل واضح استقرار سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الريال السعودي في البنك المصرية والعاملة في المصرف المصري، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي في CIB، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.94 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.22 جنيه لعمليات البيع.