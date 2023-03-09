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رئيس كوريا الجنوبية يزور اليابان الخميس المقبل

كتب:

أ ش أ
11:44 ص | الخميس 09 مارس 2023
الرئيس الكوري الجنوبي

الرئيس الكوري الجنوبي

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، سيبدأ زيارة لليابان يوم الخميس المقبل.

وقال ماتسونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم، إن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور طوكيو يومي 16 و17 مارس الجاري لإجراء محادثات قمة مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية قرارها بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة يتم تمويلها عن طريق شركات كورية جنوبية بدلا من الشركات اليابانية المسئولة.

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بقلم أ ش أ