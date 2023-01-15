رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات «الشريك الأمثل» للتعاون

قال الرئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك»، إنه يتوقع أن يرى إنجازات كبيرة من زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها «الشريك الأمثل» للتعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الأحد، أن الرئيس «يون» أدلى بهذا التصريح أثناء اجتماعه مع كبار المسئولين الإماراتيين في مطار أبوظبي الدولي فور وصوله أمس، وفقًا للسكرتيرة الرئاسية الكورية للشؤون الصحفية كيم أون هي.

أول رئيس كوري جنوبي يزور الإمارات

ويعتبر «يون» هو أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة للإمارات منذ أقام الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 1980.

وقالت السكرتيرة الرئاسية الكورية للشؤون الصحفية - للصحفيين - إن الرئيس الكوري الجنوبي قال «إنه يرافقه وزراء ومسؤولون مختلفون من أكثر من 100 شركة وأنه يتطلع إلى رؤية إنجازات كبيرة من الزيارة».

وفي اجتماع آخر، مع حوالي 150 كوريًا جنوبيًا مقيمًا في الإمارات بعد وقت قصير من وصوله إلى أبوظبي، تعهد الرئيس "يون" بإنشاء قاعدة للازدهار المشترك المستقبلي لكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

استعداد الإمارات لعصر ما بعد النفط

وقال الرئيس الكوري إن "الإمارات العربية المتحدة التي تستعد لعصر ما بعد النفط، وجمهورية كوريا بأفكارها المبتكرة ومهاراتها التقنية هما الشريكان الأمثل"، مشيرا إلى أنه "بمناسبة زيارة الدولة هذه، سأضع موطئ قدم لقفزة رائدة للازدهار المشترك في المستقبل للبلدين".

ولفت "يون" إلى أن الإمارات هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي لديها شراكة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية. وقال إنه منذ بناء كوريا الجنوبية لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سريع، وتوسعت لتشمل كل شيء من الطاقة والبناء إلى الصحة والأسلحة والثقافة.