رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإرسال «درونز» للرد على استفزازات «بيونج يانج»

قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى في المكتب الرئاسي، إن الرئيس «يون سيوك يول»، أمر بالرد على اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي، في وقت سابق من هذا الأسبوع وطلب من مساعديه إرسال طائرات مسيرة عبر الحدود، مقابل كل طائرة يرسلها الشمال.

إسقاط الطائرات المسيرة

وأوضح المسؤول وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن الرئيس أمر المسؤولين أيضا بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى توتر الأوضاع في المكتب الرئاسي بعد عبور 5 طائرات مسيرة كورية شمالية المجال الجوي، أمس الأول.

وقال إنه عند رصد أول طائرة مسيرة، أمر الرئيس بالرد بالمثل فورا على كوريا الشمالية: «لدينا أيضا طائرات مسيرة، وأمرنا بإرسال ما يصل إلى ثلاث مسيرات ردا على كل واحدة من كوريا الشمالية».

ودحض المسؤول، انتقادات الحزب الديمقراطي -المعارض الرئيسي- بأن المكتب الأعلى فشل في التعامل مع الموقف بشكل صحيح دون حتى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني الرئاسي في ذلك الوقت، قائلا إن الوضع وقتها لم يتطلب عقد الاجتماع ولم تكن هناك حاجة لذلك.

اجتماع طارئ مع الوزراء

وأضاف أن مستشار الأمن الوطني «كيم سونج -هان»، تلقى الكثير من التعليمات من الرئيس ونقلها إلى هيئة الأركان المشتركة عبر وزير الدفاع، وقال إن كيم عقد أيضا اجتماعا طارئا مع الوزراء الرئيسيين المعنيين بالأمن أمس، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أمني طارئ لتقييم حالة استفزاز كوريا الشمالية بطائرات مسيرة ومناقشة الإجراءات المضادة وردود الفعل المستقبلية.