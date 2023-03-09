ضبط مكتب إنتاج فني دون ترخيص بمنطقة العجوزة في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب سينمائي «كاستنج»، دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بالجيزة وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط «هارد ديسك»، محمل عليه مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة وكذا مقاطع الفيديو المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل وكاميرا «ديجيتال»، بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.