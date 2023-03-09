الأجهزة الأمنية تكشف غموض واقعة مقتل سائق في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة، حيث تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه سائق «توك توك»، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، منهم سيدة، يقيمون بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرروا باستدراجهم للمجني عليه بالطريق محل العثور واستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدي عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور واستولوا منه على هاتفه المحمول ومركبة «التوك توك»، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين تم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص سرقوا مسكنا بالقاهرة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة بدر، بتهمة سرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة أبواب وشبابيك المساكن وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية.