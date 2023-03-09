«الأمن العام» يضبط 321 قضية مخدرات وينفذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط نحو 321 قضية مواد مخدرة بإجمالي 352 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 114.353 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 35.900 كيلوجرام، وكمية من مخدرالهيروين وزنت 23.645 كيلوجراما، وكمية من مخدرالاستروكس وزنت 8.590 كيلوجراما، وكمية من مخدرالهيدرو وزنت 6.230 كيلوجراما، وكمية من مخدرالشابو وزنت 1.870 كيلوجراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1.076 كيلوجراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 840 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 250 جراما، و26 زجاجة مخدر مخلوط، و9834 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 170 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذ نحو 81768 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط تشكيلان عصابيان ضمّا 9 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط نحو 40 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط نحو 17 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 257 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 24 ألفًا و521 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص 55 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبطت 6 قضايا، وفي مجال الأمن العام ضبطت 35 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبطت 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات ضبطت 6 قضايا.