هل يجوز التنازل عن تأشيرة حج القرعة للورثة أو الأصدقاء؟.. «الداخلية» توضح

حسمت وزارة الداخلية جدل التنازل عن تأشيرة حج القرعة للورثة من الزوجة والأبوين أو حتى الأصدقاء، وقالت إنّه لا يجوز التنازل عن تأشيرة حج القرعة للغير مهما كانت درجة القرابة، موضحة أنّ تأشيرة الحج شخصية فقط، وفي حال حدوث أي طارئ يحول دون سفر صاحب التأشيرة أو وفاته، فإنّ الوزارة ستمنح التأشيرة للبدلاء من الذين لم يحالفهم الحظ في الفرصة الأولى.

طرق منح تأشيرة حج القرعة للشخص البديل

ووفق بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، فإنّ عملية منح تأشيرة حج القرعة للبدلاء تكون وفق قواعد ثابتة منذ وقت طويل، وهي تجرى قرعة إلكترونية عن طريق أجهزة الكمبيوتر بين مجموعة من الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ داخل كل محافظة، ويكون بناء عليها اختيار الشخص إلكترونيًا أي دون التدخل من الأشخاص، وأن الاختيار يكون بطريقة مشابهة للطريقة الأولى عن طريق القرعة الإلكترونية.

وتكون تأشيرة حج القرعة الممنوحة للشخص البديل صادرة باسمه ويسري عليها القواعد الخاصة بأصحاب الفرص الأولى، وفي حال وفاة الشخص البديل أيضًا أو حدوث أي ظرف يمنعه من السفر يكرر الإجراء بشكل طبيعي لاختيار البديل أيضًا، وبالتالي فإنّ الأمور محسومة وفق القواعد.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج

يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 30/4/2023، الموافق 10 شوال 1444هـ.

- يُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

- يتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية:

-جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة في البيانات.

- اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.