سوسن بدر تكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيتها في مسلسل جميلة

تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد جميلة، الذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2023، إلى جانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة ريهام حجاج.

وستظهر الفنانة سوسن بدر، خلال أحداث مسلسل جميلة بشخصية مختلفة، وكشفت عن هذا الأمر من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقالت: «هعمل شخصية والدة الفنانة ريهام حجاج، وهتكون شخصية مختلفة وفيها تفاصيل كتير».

سوسن بدر تتحدث عن مسلسل جميلة

وتابعت الفنانة سوسن بدر، بأنّها سعيدة للغاية بالمشاركة مع ريهام حجاج قائلة: «ريهام جميلة خالص، وأنا بحبها جدًا، وبحب الكواليس معاها، وإنّ شاء الله الجمهور هيعجبه المسلسل لأنّه من نوعية الأعمال التي تعجب الناس».

وأضافت، أنّ العمل يتكلم عن فكرة الميراث، لكن سيكون فيه مفاجآت كثير، وتفاصيل ستجعل العمل شيّقًا وممتعًا.

يذكر أن مسلسل جميلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج، وهاني عادل، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.